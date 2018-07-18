Колоссальные суммы: стало известно, сколько тратят украинские политики на образование своих детей

В Украине 133 политика потратили на образование своих детей в 2017 году 35,5 млн гривен.

Больше всего денег в знания своих детей вложил президент Петр Порошенко, сообщает Bihus.info.

В частности, его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. Расходы на оплату их обучения составляют 3,8 млн гривен в год.

Второе место рейтинга занял народный депутат от БПП Руслан Демчак, который также отправил своих детей учиться в Великобританию. Обходится это нардепу более чем в 2 млн гривен в год.

В Европе получают образование и дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович. За их дошкольное и среднее образование она со своим мужем Игорем Перегинцем, ранее занимавший должность заместителя министра здравоохранения, потратили более 1,7 млн гривен.

На четвертом месте рейтинга оказался депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук, который также отправил своего сына учиться в Великобританию. Это обходится депутату в 1,4 млн гривен в год.

Замыкает топ-5 экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которая тоже выбрала для своего сына британское образование, однако в Киеве. В прошлом году Никита Гонтарев закончил British International School, выпускникам которой одновременно выдается международный сертификат и украинский аттестат.

Bihus.info

Ранее OBOZREVATEL писал, где учатся дети украинских политиков.