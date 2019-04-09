"Колоссальные потери": оккупанты начали подсчет "ущерба" Крыму от Украины

В аннексированном Крыму "Государственный совет", который подчиняется России, создал специальную рабочую группу для "оценки ущерба экономике от действий Украины".

Возглавит соответствующую группу первый вице-спикер так называемого парламента оккупированного Крыма Ефим Фикс, сообщает "Интерфакс".

"Актуальность этого вопроса, я считаю, более чем очевидна", – заявил спикер "Госсовета" Владимир Константинов.

По его словам, Крым понес "колоссальные потери". При этом Константинов также предложил учесть "нанесенный Украиной ущерб", после аннексии полуострова Россией.

"Здесь все нужно вспомнить: и энергетическую, и водную блокады, и продовольственную – все те гадости, которые они сделали для нас за этот период", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением, в частности, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Государственной думы по "оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины".

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