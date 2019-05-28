Коломойского слушать не будут: Данилюк отреагировал на возможный дефолт Украины

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк выступил против объявления дефолта, которое предложил президенту Владимиру Зеленскому олигарх Игорь Коломойский.

Своим мнением поделился он во вторник, 28 мая, на брифинге в Киеве. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть позиция отдельных олигархов, но позиция государства в другом", – сказал Данилюк.

"Государство должно защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам – дорога в никуда. Эта дорога подрывает доверие к государство и приводит к негативным последствиям, которые почувствуют люди. Такие решения даже не рассматриваются", – уточнил он.

Александр Данилюк Информ-UA

Данилюк также рассказал, что украинская власть продолжит активно сотрудничать с МВФ и другими международными организациями относительно подготовки новой программы.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", – пояснил он.

Секретарь СНБО также опровергнул информацию о том, что миссия МВФ прекратила свою работу в Украине из-за роспуска парламента.

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", – поделился Данилюк.

Он также рассказал о первых шагах команды Зеленского.

"Это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы – это все то, что ранее МВФ почти навязывал для Украины, но не было желания этого делать. Сейчас ощущается, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны сейчас для всех украинцев", – озвучил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

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