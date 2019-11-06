Коломойский vs Украина: суд принял неожиданное решение по "ПриватБанку"

Киевский апелляционный суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед НБУ по кредитам рефинансирования на 9,2 миллиарда гривен, выданных "ПриватБанку" до национализации.

Как передает "Новое время", суд удовлетворил ходатайство "Привата", которое поддержал НБУ, чтобы соответствующее производство остановили до вынесения решения в деле по отмене национализации банка.

Решение о разрыве личного поручительства принял Печерский районный суд ночью 20 апреля, накануне второго тура выборов президента Украины.

Правительство и НБУ также намерены обжаловать решение Окружного админсуда от 18 апреля о признании недействительной национализации "ПриватБанка" в Шестом административном апелляционном суде.

Напомним, МВФ не спешит выделять Украине новые транши, пока команда президента Владимира Зеленского не заставит бизнесмена Игоря Коломойского вернуть миллиарды долларов, выведенных из "Привата" и других банков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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