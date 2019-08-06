Коломойский рассказал, во сколько Зеленскому обошлась победа на выборах

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента обошлась Владимиру Зеленскому в сумму $10 млн до $20 млн.

Об этом он сказал в интервью РБК. Таким образом он прокомментировал свое недавнее заявление о том, что для победы на выборах достаточно $50 млн до $100 млн.

Он ранее уже заявлял, что для выхода во второй тур президентских выборов достаточно потратить около $50 млн.

"Я думаю, что все оказалось гораздо скромнее и дешевле раз в пять. От $10 млн до $20 млн. А второй тур, я думаю, вообще ничего не стоил, уже все было решено", - заявил Коломойский.

Игорь Коломойский РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский назвал кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко коллаборантами и предателями.

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