Коломойский против НБУ: Верховный суд вынес решение по ПриватБанку

Большая палата Верховного суда подтвердила, что вхождение государства в капитал ПриватБанка не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенных с подконтрольными олигарху Игорю Коломойскому имущественными поручителями.

Речь идет о процессе по делу №910/15484/17, в которой Национальный банк является ответчиком, а ПриватБанк – третьим лицом, говорится на сайте регулятора.

В частности, Верховный суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойскому ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с НБУ ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по нему.

Согласно договору, ЗАО "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд гривен в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся банку до национализации.

Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал ПриватБанка состоялось существенное изменение обстоятельств, когда кредитор и должник объединились в одном лице.

"Верховный Суд согласился с правовой позицией Национального банка, и поэтому сформировал судебную практику по этой категории дел. Сегодня имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах разорвать ипотечные договоры, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"В целом суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в законную силу. Однако решение Большой палаты Верховного суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу Национального банка судом высшей инстанции, и не подлежит обжалованию", – резюмировал представитель регулятора.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

