Бывший владелец ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал возможное объявление ему подозрения по делу ПриватБанка.

В частности, hromadske предприниматель заявил, что его фамилия не упоминалась директором НАБУ Артемом Сытником в заявлении, которое он сделал накануне, а сам бизнесмен заинтересован в объективном расследовании дела.

"Из того, что я читал, по словам Сытника, там моя фамилия вообще не упоминается, и вообще ничья фамилия не упоминается. А то, что они движутся куда-то к цели, то мы только "за". Мы за то, чтобы сказали, кто виноват... Я-то знаю, как было. У Порошенко были свои интересы, у Гонтаревой свои, у МВФ свои. Они хотели забрать у меня банк, они давно на него зубы точили. Украинская власть только с приходом Порошенко, а международная – еще тогда", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский УНИАН

Также он добавил, что кража 116 млрд не доказана, а государство не понесло никаких убытков в результате национализации.

"Во-первых, я утверждаю, что деньги никто не украл, а если украли, то покажите куда их дели. Если же не украли, то государство отобрало у меня предприятие, на которое потратило определенные средства. Государство 153 или 147 млрд положило в учредительный фонд. Они никуда не делись, они как лежали, так и лежат. За это время заработали 60 млрд дивидендов напрямую и 15 или 20 млрд получено налогов. То есть, половина из вложенной суммы уже вернулась. Так это было выгодно, или убыточно? На эти же все вопросы нужно будет отвечать. У меня просто забрали курицу, которая несла золотые яйца, и рассказывают бывшим владельцам, что ее неправильно кормили, что, если бы кормили правильно – несла бы платиновые", – отметил бизнесмен.

При этом он имел в виду докапитализацию ПриватБанка после его национализации, которая осуществлялась путем внесения облигаций внутреннего государственного займа в капитал банка. Поскольку на облигации начислялся процент, то банк фактически получал прибыль, однако государство направляло его на обслуживание долга, поэтому для нее он был затратами.

При этом Коломойский отметил, что нынешняя власть не дает ответа на вопрос: "ограбили его или нет?" и он не понимает причин.

"Мой вопрос за год не изменился. Но власть почему-то не хочет признаваться, я не понимаю, почему Зеленский и его команда боится ответа на этот вопрос. Они не забирали, но почему боятся признать. Да, было государство неправо, давайте как-то выходить из ситуации. Так же не бывает, чтобы чужую частную собственность забрать и за это ничего не было?" – подчеркнул Коломойский.

Отметим, 1 мая директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ведомство вскоре может объявить подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому по делу ПриватБанка.

"Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения", – сказал он.

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