Коломойский проиграл "Нафтогазу" в Лондоне

Лондонский международный арбитражный суд постановил решение в споре по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафты" против "Нафтогаза".

"Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского (олигарх) по корпоративному управлению "Укрнафтой" не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины", – сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что не подлежит исполнению часть статьи 9 Акционерного соглашения, которая предусматривает, что шесть членов Наблюдательного совета "Укрнафты" избираются из числа кандидатов, предложенных "Нафтогазом".

"Председатель правления "Укрнафты" и другие пять членов Наблюдательного совета "Укрнафты" - из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритарными акционерами "Укрнафты", – отметили в пресс-службе.

Суд постановил, что в целом Акционерное соглашение является действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления "Укрнафты" не подлежат выполнению.

Напомним, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Они обвинили Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; в резком увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2017 года наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" усилил позиции правления, назначив членами правления Олега Геза и Елену Кропивянскую.

В январе 2018 года претензии миноритарных акционеров компании Коломойского к Украине увеличились до $5,4 млрд.