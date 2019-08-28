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Коломойский предложил снять санкции с России

5.3т Читать материал на украинском

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украина может предложить России снять часть санкций, которые касаются Донбасса.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет". По его словам, для Украины это будет выгодной позицией на переговорах.

"Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей достигнем большего и по Крыму", – сказал он.

Также Коломойский считает, что есть три условия, при которых из РФ могут снять санкции по Донбассу.

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Коломойский предложил снять санкции с России

Коломойский предложил снять санкции с России

"Три условия: когда на Донбассе наступит мир – это раз, когда Россия выведет свои войска – это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей – это три. После выполнения условий санкции снимаются", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

28 июня Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2020 года.

Также ограничения на российские капиталы наложил Конгресс США – за вмешательство России в американские выборы.

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Тема
Санкции против России
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
санкции
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Карпов Стас
Карпов Стас
Россия не может вывести свои войска из Донбасса потому, что вывести то, чего не вводили, не возможно. Убрать добровольцев и наемников - это серьезный разговор.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
В России такая переменчивая и неустойчивая власть, прям ужас! То ли дело на Украине, все надежно и спокойно.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Loskutov Виталий, тильки стрыбают, як мавпы в кастрюлях на вонючих майданах кожные 5 рокив,да гражданскую и религиозную войну ведут,а так все устойчиво и спокойно. Прямо завидно
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия пообещала вернуть активы коломойского а может и больше поэтому Комойский и кукарекает! больше того Коломойский и Боголюбов Украли у приватбанка 4-5 миллиарда лоларов США и крышует Беню сейчас оборотни в погонах и мантиях и ОПГт Зеленского!эксперты финансового рынка и экономисты!
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