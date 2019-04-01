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Коломойский пошел войной на ПриватБанк: в деле случился новый поворот

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Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение иска олигарха Игоря Коломойского к правительству о законности национализации ПриватБанка.

Как сообщила пресс-служба суда, в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным дебатам. Следующее заседание состоится 2 апреля.

"Окружной административный суд Киева закончил рассмотрение дела по сути по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету Министров Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка", — сказано в сообщении.

После судебных дебатов суд удалится на совещание для принятия решения по делу.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Игорь КоломойскийГеннадий Боголюбов
Место
УкраинаКиев
Тег
ПриватБанк
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