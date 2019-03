Коломойский прямо ответил на вопрос о финансировании Зеленского и Тимошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский опроверг прямую денежную поддержку Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко на президентских выборах в Украине.

"Финансовую поддержку можете сразу отвергать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы", – заявил Коломойский в интервью ВВС.

В частности, олигарх напомнил, что ограничен в финансах из-за заморозки активов Высоким судом Лондона по делу ПриватБанка.

При этом Коломойский подчеркнул, что главные надежды возлагает на Зеленского.

"Для меня Зеленский – не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди", – сообщил олигарх.

"У нас с Зеленским есть контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Я считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он является фронтменом. Это – все наши отношения. У нас нет общего бизнеса", – добавил Коломойский.

Он также отметил, что Зеленский является полностью самостоятельным.

"Не может человек с низким интеллектом и эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятельный", – резюмировал Коломойский.

Напомним, ранее музыкант Святослав Вакарчук обвинил в неискренности актера Владимира Зеленского. Он выразил недовольство тем, что шоумен работает на канале, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Зеленский же, согласно недавним рейтингам, внезапно вышел на первое место электоральных симпатий украинцев, солидно оторвавшись от действующего президента Петра Порошенко, а также Юлии Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

