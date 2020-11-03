В Украине активизировались коллекторы: рассылают порно-коллажи и грозят 'разорвать'

В Украине стать жертвой коллекторов может не только горе-заемщик, но и его друзья, родственники и даже соседи по подъезду. Из последних методов выбить долги – создания порно-коллажей с членами семей тех, кто должен деньги.

Об этом говорится в материале "Сегодня". Отмечается, что жертвой шантажа может стать каждый – даже тот, кто не брал кредит.

"В одном из домов, например, по ночам названивают всему подъезду. Людей будят по 20 раз за ночь, угрожают и запугивают. Не жалеют даже 70-летних пенсионеров. Это продолжается уже несколько месяцев", – говорится в материале.

По словам пострадавшего от коллекторов Вадима, очень агрессивные представители угрожают "приехать и разорвать".

"Мы знаем, где ты живешь, мы приедем и тебя разорвем здесь", – рассказал об угрозах парень, который даже не брал кредит, а звонки получает регулярно.

Отмечается, что коллекторы звонят из десятков различных номеров, каждый из которых потом не отвечает.

"Такое впечатление, что коллекторы знают все: у них есть не только номера телефонов, но и паспортные данные людей. Если кто-то обращается к юристам или в полицию – им тоже об этом известно. Знают и контакты родственников – звонят даже тем, кто не живет в злополучном подъезде. Весь этот террор – только для того, чтобы нажать на одного человека, тоже жителя этого дома. Его зовут Вячеслав, кредит он брал действительно не смог его вернуть. За карантин мужчина потерял работу, не смог погасить огромные проценты – 60% в месяц. Плюс появились штрафы за просрочку платежей. Он уже отдал кредиторам 600 тысяч гривен – для этого работал на трех работах, занимал деньги у друзей... Но долг все равно растет", – говорится в материале.

Стоит отметить, что изначально коллекторы звонили только ему, а потом переключились на соседей. Лгут им, что Вячеслав сделал их поручителями.

Издание указывает, что таких случаев насчитывается тысячи по всей Украине.

"Жительница Сум Валентина вообще никогда не брала кредитов, но коллекторы звонят и ей, и соседям. Более того, "выбиватели долгов" взяли фото семьи Валентины из соцсетей, вырезали лица и вставили их в фото с порнографических сайтов. На порно-коллаже – дочь и муж Валентины, а также их контактные данные. Номера телефонов и адрес – настоящие. Похожая проблема у Марины из Харьковской области. Ей тоже прислали смонтированные фото мужчины и 8-летнего сына с лживыми подписями о том, что мужчина якобы педофил и "насилует сына в течение года", – указывает автор статьи.

По словам потерпевшей Марины, коллекторы пригрозили расклеить такие снимки по всему городу.

"Угрожают сделать фотомонтаж еще и с 12-летней дочерью Марины. Обещают "превратить жизнь семьи в сплошной кошмар", если женщина не заплатит 25 тысяч гривен. Пишут: "Хочешь купить свободу своей семье – выплаты кредит". Но к кредиту Марина вообще не имеет никакого отношения. Его якобы взял ее дальний родственник, и то только по словам самих коллекторов", – говорится в материале.

Отмечается, что многочисленные жалобы в полицию не помогают – следователи сообщают, что якобы нет состава преступления.

Об этом же говорят людям и сами коллекторы: "Не в той стране живешь, чтобы о суде мне рассказывать. В Европу собирай манатки, можешь ехать и там меня судом пугать. Здесь по-другому решаются вопросы".

Куда в Украине можно пожаловаться на действия коллекторов

Национальная полиция

Нацбанк

Если это финансовая компания, то на сайте НБУ можно найти ее название и всю информацию о нем в разделе "Защита прав потребителей".

Также можно обратиться на горячую линию НБУ, оператор которой устно может помочь зарегистрировать обращение. Также можно написать на электронный адрес НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекторы не имеют права звонить или угрожать по просроченным кредитам родственникам или соседям должника, если они не являются поручителями. Если они так делают, то нарушают закон.

Украинцам названивают коллекторы, которые представляются сотрудниками компании "Є Гроші" и требуют заплатить долг за их коллег, которые якобы брали кредит и не вернули его.

Украинцы, в которых нет денег для немедленного возврата кредита, имеют право договариваться с коллекторами по смягчению условий выплат. Если от коллекторов поступают угрозы, их можно записывать на аудио или видео и обязательно обращаться в полицию.

22 октября группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, который ужесточает регулирование коллекторской деятельности и защищает украинцев от их произвола.