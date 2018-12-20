Коллапса не будет: "Укрпошта" продолжит доставлять пенсии в 2019 году

По всей Украине филиалы "Укрпошта" подписали протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда о доставке и выплате пенсий в 2019 году.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты", договоренности были достигнуты после принятия решения парламентом о выделении компании 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсий.

"Укрпошта" продолжит выплачивать пенсии в 2019 году и доставлять их по-прежнему, во все населенные пункты страны: как в крупные города, так и в маленькие и в отдаленные села", - заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Также компания официально приостанавливает с 17 декабря 2018 года все действия, связанные с оптимизацией сельской сети. Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.

В "Укрпоште" подчеркнули, что в ближайшее время планируется возобновить работу более 50 отделений связи и запустить в работу 11 новых отделений до конца года. Также компания будет активно сотрудничать с местными общинами, где отделения связи остаются закрытыми по техническим причинам, связанными с невозможностью их дальнейшей эксплуатации или в связи с их неукомплектованностью.

Доставка пенсий на почту 2000

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года "Укрпошта" больше не будет доставлять пенсии, поскольку это является экономически невыгодным.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

Позже Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы компенсировать "Укрпочте" расходы на доставку пенсий. Также Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

В государственный бюджет на 2019 год заложили 500 млн гривен для "Укрпочты".