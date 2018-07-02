Коллапс на Одесской таможне? В ведомстве прояснили ситуацию

Оформление контейнеров с импортными товарами в Одесском морском порту производится в обычных объемах и в штатном режиме.

Таким образом в ведомстве отреагировали на информацию о якобы практически полном приостановлении оформления контейнеров, передают "Українські новини".

"С 11 по 17 июня через него прошло 2174 контейнера, за неделю 18-24 июня – 2651 контейнер, за неделю 25 июня-1 июля – 1668 контейнеров. Если разбить на количество рабочих дней, то среднее число проходящих через порт контейнеров не поменялось. Некоторое "провисание" на прошлой неделе связано с двумя дополнительными выходными днями. В стране было подряд четыре выходных", - сказано в сообщении.

По имеющейся информации, на этой неделе количество контейнеров вернется к средней цифре в 2 -2,5 тыс.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2018 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, оформление контейнеров в Одесском морском торговом порту выросло с 66 до 69 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее информация о тысячах скопившихся в Одесском порту контейнерах поступила от местных предпринимателей. При этом эти данные не были подтверждены.