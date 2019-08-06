"Коллаборанты и предатели": украинский олигарх разнес Бойко и Медведчука

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко коллаборантами и предателями.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию РБК. Таким образом олигарх прокомментировал недавнюю поездку политиков в Россию, где они обсуждали "низкую цену на газ" для Украины.

"Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью Уголовного кодекса. Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить", — заявил Коломойский.

Он также считает, что Украина в дальнейшем вполне могла бы обойтись и без российского газа, поскольку он никогда особо не был нужен нашей стране.

Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями

"Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как (украинский беглый олигарх Дмитрий. – Ред.) Фирташ, (экс-глава АП Сергей. – Ред.) Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы", – заключил Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня украинский политик Юрий Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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