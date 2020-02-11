Количество ФЛП в Украине продолжает расти – Верланов

В Украине продолжает расти количество физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Таким образом, это свидетельствует об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса, влияющим на существенное увеличение поступлений в бюджет от единого налога.

Так, если по состоянию на 1 января 2019 года на упрощенной системе налогообложения находилось 1 млн 394,5 тыс. предпринимателей, то на начало 2020 года – уже 1 млн 488,3 тыс.

Количество плательщиков единого налога

По информации ГНС, за прошлый год также выросли и бюджетные поступления от единого налога. В частности, в 2019 году ФЛП оплатили 24,95 млрд грн единого налога. Это на 25,5%, или на 5,08 млрд грн, больше, чем в 2018 году.

Поступления единого налога

"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе расширять перечень и качество электронных услуг", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Всего, по состоянию на 1 января 2020 количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей в Украине составляло 1 млн 885,9 тыс человек. Это на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года.

Напомним, ранее Верланов заявлял, что в прошлом году налоговая выполнила бюджет, а уже в этом – перевыполнит.

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