В Украине повысят пенсии: кому добавят 600 грн, а кто останется без прибавки

Украинские пенсионеры с 1 июля получат прибавку от 1 до более 600 грн. Плановая индексация по оценкам экспертов коснется примерно миллиона человек и большую часть пенсионеров не затронет. Те, кто уже получает больше 1435 грн, не заработали стаж сверх нормы и надбавки, останутся со "старыми" выплатами.

OBOZREVATEL разобрался, кого не коснется повышение пенсий 1 июля и как будут считать.

Как и кому добавят к пенсии

В этом году минимальную пенсию в Украине повысят на 124 грн в два этапа. Первое повышение – с 1373 до 1435 грн – ожидается уже 1 июля. В первую очередь от такой индексации выиграют украинцы с минимальными и максимальными пенсиями. Первые могут рассчитывать на прибавку в 62 грн, в то время как "богатым" пенсионером увеличат выплату на 620 грн.

Согласно закону, пенсия украинца не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособного и выше 10 минимумов. Так, украинцы, которые выходили на заслуженный отдых в этом году, получали пенсии от 1373 до 13730 грн. Учитывая, что с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 4,5%, размер выплат будет колебаться от 1435 до 14350 грн. Но "разбогатеют" не только те, кому еще предстоит выйти на пенсию, но и те, кто сейчас получает меньше 1434 грн.

Около 300 тыс. украинцев на данный момент живут с минимальной пенсией – все они за июль получат на 62 грн больше. Еще более полумиллиона человек "разбогатеют" на сумму от 1 до 61 грн. Это те, кто получает больше минималки, но меньше 1435 грн.

Пересмотр социальных стандартов также коснется украинцев, которые заработали себе действительно высокие пенсии. Если они вышли на заслуженный отдых в течение последних нескольких лет, размер их выплаты урезали до 10 прожиточных минимумов. Пенсии выше назначают исключительно судьям (они отстояли такое право в суде). Для примера, если украинец заработал по формуле на пенсию в размере 15 тыс. грн, то на данный момент он получает 13,7 тыс., а с 1 июля – 14,3 тыс.

Последняя категория, которой коснется повышение – украинцы с большим стажем и прибавками. "За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту", - говорится в ст. 28 закона "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании".

"За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту", - говорится в ст. 28 закона.

Для примера, украинка с 37 годами стажа сейчас к расчетному размеру пенсии получает прибавку в размере 96,11 грн. После пересмотра социальных стандартов прибавка за стаж сверх нормы составит уже 100,3 грн.

Когда в следующий раз повысят пенсию

Грядущая индексация не коснется всех украинцев, которые получают больше 1435 грн и заработали до 30 лет стажа. Таких, согласно оценкам Пенсионного фонда, большинство. А вот повышение в декабре минимальной пенсии до 1497 грн коснется большинства украинских пенсионеров, рассказывает исследователь Лидия Ткаченко.

Как уже писал OBOZREVATEL, уже в 2019-м правительство будет пересматривать выплаты украинцев на "заслуженном отдыхе" по новым правилам. Вместо того, чтобы повышать прожиточный минимум и подтягивать до этого повышения пенсии, каждому украинцу на "заслуженном отдыхе" выплаты пересчитают индивидуально. Среднюю зарплату, которую учитывают при расчете выплаты, будут повышать на половину от роста инфляции + половину от реального роста средней зарплаты за три года.

Для примера рассчитаем, как в следующем году может изменится пенсия украинца с 40 годами стажа и средней зарплатой по новым и старым правилам. На данный момент такой пенсионер может получать выплату в размере 1498 грн. По старым правилам эту пенсию в 2019-м должны поднять как минимум на уровень инфляции. Согласно прогнозу НБУ, это 6-8%. То есть прибавка составила бы примерно 98 грн.

В среднем рост зарплат в 2019-м за три прошедших года может составить около 20%. Соответственно, расчетный размер зарплаты могут повысить примерно на 13%. В таком случае, в формуле расчета пенсии зарплата увеличится до 4253 грн, а общая пенсия прибавит 203 грн. Это в два раза больше, чем индексация по старым правилам.