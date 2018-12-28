"Кого это спасет?" В сети жестко разнесли Россию из-за Крыма

Российские ученые попали под шквал критики в сети из-за своего метода решения проблемы с засухой в аннексированном Крыму.

На "новшество" оккупантов обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец‏ в Twitter. Открытие российских ученых якобы позволит получать воду прямо из воздуха.

"Российские наноученые предложили очередной вариант по добыче воды в обезвоженном Крыму - хотят добывать воду из атмосферы за счет конденсации с помощью специальной установки. Обещают несколько тонн воды в сутки. Оборжаться можно", - сказано в сообщении.

Пользователи сети не поверили в то, что их метод сработает. Некоторые даже указали, что полученных в результате конденсации воздуха 2-3 кубов воды явно не хватит, чтобы обеспечить потребности полуострова полностью.

Российские наноученые предложили очередной вариант по добыче воды в обезвоженном Крыму - хотят добывать воду из атмосферы за счет конденсации с помощью специальной установки. Обещают несколько тонн воды в сутки. Оборжаться можно https://t.co/s9e4BBoANK — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 декабря 2018 г.

"Значит с водой скоро совсем плохо будет. Крестный ход о дожде, проводить будут?", "Можно предложить аминерализирование мочи и потовых выделений. А чё, в "Дюне" такое можно, а в Крыму нет? Что за крымофобия?!", "Россия ведь дружит с Зимбабве. А у Зимбабве в таких делах вековой скрепный опыт. Отправили бы туда группу крымских специалистов для обучения танцу дождя и проблема с водой очередной раз была бы решена", "На самом деле это рабочая х*йня, вопрос в другом - кого спасут два-три куба в сутки?" - написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские ученые заявили, что якобы нашли частичный выход для решения проблемы с водой в аннексированном Крыму. Речь идет об установке, которая будет превращать в воду пары из воздуха