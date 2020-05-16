Когда в Киеве откроют ТРЦ: Кличко назвал условия

Открывать крупные торговые центы в Киеве следует только после возобновления работы метро, при этом владельцы ТРЦ должны строго соблюдать все санитарные нормы.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, метро необходимо, чтобы местные жители могли беспрепятственно добираться до ТРЦ общественным транспортом.

"Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и к крупным торговым центрам. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", – заявил он.

Вторым условием для открытия ТРЦ Кличко назвал снижение в столице количества больных коронавирусом и соблюдения владельцами и посетителями ТРЦ противоэпидемических требований.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, ​​и такие центры мы сможем открыть", – подчеркнул мэр Киева.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе карантина "не была закрыта вся экономика" и 80% предприятий продолжили работать.