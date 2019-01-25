''Когда уже нажретесь?'' Россиян разозлил налог на смартфоны

В России сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI).

Соответствующий законопроект разработала первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную думу, сообщает РБК.

Проект закона предусматривает, что россияне смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах.

"Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", – отметила Бокова.

По ее словам, стоимость услуги не превысит 100 рублей (более 40 гривен). Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления.

При этом операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Согласно проекту, будет создана центральная база этих номеров. Она будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.

Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Иначе устройство будет заблокировано. Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи.

Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют "амнистию", которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.

При этом Бокова отметила, что некоторые типы устройств могут быть освобождены от налога.

"Например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", – сообщила сенатор.

Согласно документу, под действие закона не попадут въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

В Совете Федерации подчеркнули, что законопроект находится в высокой степени готовности. Его уже поддержали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство связи, Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России. Бокова рассчитывает, что до конца весенней сессии проект рассмотрит Госдума в первом чтении.

Налог на мобильные устройства разозлил пользователей сети.

"‏Когда уже вы нажретесь?!" – пишет Edward Ostrovsky.

"Разве НДС недостаточно?! Забирай последнее, адская машина под названием правительство России", – отметил Denis Svorog.

"Давайте налог на воздух уже и успокойтесь", – сообщил Роман Лавров.

"Пусть мозги себе там зарегистрируют в ЖКХ", – подчеркнул Kirill Pavlov.

"Предлагаю ввести платную регистрацию путинских упырей. Те, кто не зарегистрируются в срок, подлежат утилизации", – пишет Phil Groundhog.

"Кучка бесполезных дармоедов под руководством Матрены уже не знает, чем заняться!" – резюмировал Александр Петров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма РФ предложили ввести налог на выезд при пересечении государственной границы, который составит 500 рублей (около 210 гривен). Они хотят, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

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