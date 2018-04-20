Когда украинцам могут повысить пенсионный возраст и кого это коснется

Пенсионный возраст в Украине один из самых низких среди европейских стран. Несколько лет правительство обсуждало возможное повышение возраста выхода на "заслуженный отдых". Однако в результате "общий" пенсионный возраст не изменили, а вместо этого ввели гибкий коридор. Количество экономически активных украинцев сокращается и будет сокращаться, прогнозируют демографы, а вот продолжительность жизни наоборот – будет расти. В результате с каждым годом нагрузка на пенсионную систему будет усиливаться.

"Обозреватель" разобрался, стоит ли повышать пенсионный возраст украинцам и когда это может произойти.

Зачем повышают пенсионный возраст

ООН еще пять лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет. В некоторых европейских странах вовсе наметили постепенный переход до пенсионного возраста в 67 лет. Демографическая ситуация в большинстве развитых стран вынуждает их идти на жертвы. Солидарная пенсионная система предполагает, что работающие своими взносами оплачивают пенсии. Тем самым они обеспечивают себе право при выходе на заслуженный отдых получить выплату, которую обеспечат следующие поколения.

Такая система работала долгие годы. Но вместе с тем росла и продолжительность жизни. И сейчас, как говорится в исследовании МВФ, сокращение количества работающих и увеличение продолжительности жизни пенсионеров – одна из главных проблем, с которыми сталкиваются развитые страны. Чтобы решить проблему, нужно увеличить количество работающих и снизить число пенсионеров.

Самый легкий выход из ситуации – поднять пенсионный возраст. Для примера возьмем 100 работающих и 100 пенсионеров. Предположим, что за два года появляются двое новых работающих (вырастают дети), четверо работающих становятся пенсионерами (достигают 60 лет) и один пенсионер умирает. Уже через 10 лет останется всего лишь 90 работающих, но количество пенсионеров достигнет 115 человек. Если же постепенно повышать пенсионный возраст на полгода до отметки в 65 лет, то количество "новых" пенсионеров сократится примерно в два раза.

Именно по такому пути и пошли большинство европейских стран. Так, на данный момент пенсионный возраст в Украине (60 лет) один из самых низких в Европе. В Беларуси на заслуженный отдых выходят в 63 года, в Польше – в 65, а в Нидерладнах – вовсе в 68 лет.

Согласно исследованию ООН, до 2050 года население в возрасте от 65 лет увеличится в Европе с 23% до 28%. В то же время в Северной Америке доля пожилого населения вырастет с 18% до 23%.

"В стареющих обществах корректируются и укрепляются механизмы социальной защиты, пенсионные системы и программы здравоохранения. Участие женщин в рабочей силе поддерживается более чем когда-либо прежде, и некоторые страны медленно наращивают возраст выхода на пенсию", - пишет в отчете директор отдела народонаселения департамента ООН Джон Уилмот.

Подобная тенденция коснется и Украины. Так, еще в 1959-м в стране было всего лишь 11% украинцев старше 60 лет. В 2001-м, когда первый и последний раз проводилась перепись населения, оказалось, что пенсионеров по возрасту в Украину уже около 21%. В Институте демографии и социальных исследований при Нацакадемии наук посчитали, что в 2036 украинцев старше 60 лет будет как минимум 28%.

На данный момент соотношение экономически активных украинцев и пенсионеров 16 к 12. Но официально трудятся, а значат содержат пенсионеров, всего около 12 млн украинцев. То есть один работающий должен содержать одного пенсионера.

Все "за" и "против" повышения пенсионного возраста в Украине

Один из основных аргументов против повышения пенсионного возраста – украинцы рано умирают. Действительно, согласно данным ВОЗ, в развитых странах Европы люди живут на 7-8 лет дольше. Причем в организации здравоохранения называют и основные причины короткой продолжительности жизни: неправильное питание, несвоевременное лечение, вредные привычки, пассивный образ жизни. И биологически, говорит учена Ирина Курило, украинцы абсолютно ничем не отличаются от, например, немцев. Поэтому умирать должны не в 67, а в 80-90 лет.

Правда, стоит учитывать, что риск у мужчины умереть до 60 лет – 40%, рассказала на одной из лекций главный демограф страны Элла Либанова. То есть, 4 мужчины из 10 просто не доживают до пенсии. Ранняя смертность также учитывается в общий показатель продолжительности жизни. Поэтому, если считать только тех, кто уже дожил до 60, то окажется, что украинцы на пенсии в среднем живут около 17 лет.

Еще одна проблема – ситуация на рынке труда. Трудоустроится украинцу, который вскоре отметит свое 60-летие, сложно. Если увеличить пенсионный возраст, то со временем могут измениться и отношение к 60-летним. Если сейчас они официально относятся к "лицам, утратившим трудоспособность", то, повышая пенсионный возраст, государство признает, что украинцы в этом возрасте могут приносить пользу экономики и оставаться активными.

К слову, в одной из первых редакций меморандума о сотрудничестве с МВФ говорилось о том, что пенсионный возраст в Украине могут поэтапно поднять до 63 лет. Кабинет министров от такого новшества отказался. Сейчас в Украине действует гибкий коридор. Уже в 2028-м, согласно оценкам Пенсионного фонда, в 60 лет выйдут на заслуженный отдых только 55% украинцев (те, у кого будет 35 лет стажа), остальным придется работать до 63 или даже 65 лет.