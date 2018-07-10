Когда Украина получит первый транш от ЕС: Порошенко дал ответ

Украина рассчитывает на то, что уже осенью 2018 года получит первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза.

С таким заявлением выступил президент Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, отметив, что общая сумма помощи составляет €1 млрд, передает "Аргументы и факты".

"Мы преданы ускорению процесса заключения меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией в сентябре с перспективой получения транша этой осенью", – сказал он.

По словам президента, финансовая поддержка ЕС позволит ускорить экономический рост Украины.

"Вместе с программой МВФ и европейским внешним инвестиционным планом мы создадим базис для быстрого экономического роста Украины", – отметил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известно об условиях предоставления Украине транша от ЕС на сумму €1 млрд.