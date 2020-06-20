Когда семьи пострадавших от коронавируса медиков получат выплаты: названы сроки и суммы

Со следующий недели (с 22 июня) правительство Украины начнет выплату денег семьям врачей, которые умерли из-за последствий, вызванных коронавирусом (COVID-19).

Об этом во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщается на сайте главы государства. По ее словам, на осуществлении выплат настаивал президент. Потому перевод средств начнется на следующей неделе.

Отмечается, что страховые выплаты переведут семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали в результате COVID-19 во время профессиональной деятельности. Так, медработникам, получившим из-за коронавируса инвалидность, предусмотрены такие выплаты:

I группа инвалидности – 840 800 грн;

II группа инвалидности – 735 700 грн;

III группы инвалидности – 630 600 грн.

В то же время семьям погибших медиков предусмотрены выплаты 1,57 миллиона гривен. При этом в случае смерти врача не во время работы с пациентами, родственникам предусмотрены выплаты 210 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании в пятницу, 19 июня, Кабмин анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам уже в этом году. Так, оклад врачей вырастет на 75%, а младшего медицинского персонала – на 50% минимальной заработной платы.