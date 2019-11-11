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11 ноября • обновлено в 05:02
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Когда продавать доллары: экономист дал совет украинцам

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Курс доллара в Украине в 2020 году будет зависеть от газовых переговоров Украины и России. Украинцам не стоит продавать свои доллары, пока не прояснится судьба контракта на транзит газа.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Илья Несходовский. Он перечислил факторы, влияющие на курс.

"Если у тебя сейчас доллары, то я бы подождал конца декабря-начала января. Тогда бы принял решение. Если подписан транзитный контракт, то это означает, что ты можешь продавать. Если не подписан – лучше придержать, потому что неизвестно, что будет до середины следующего года", – заявил Несходовский.

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Экономист отметил неопределенность ситуации с транзитным договором между Украиной и Россией: "В случае, если его нет, это минус 3 млрд долларов нашего внешнеэкономического баланса и соответствующего влияния на курс нашей национальной валюты".

Среди других факторов, влияющих на курс доллара, эксперт назвал цены на мировых рынках на украинский экспорт – металлургическую и сельскохозяйственную продукцию. Также, по его словам, на курс влияют нерезиденты, которые заводят валюту в Украину и скупают облигации внутреннего государственного займа.

Когда продавать доллары: экономист дал совет украинцам

golos.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Курс валют
Персона
Илья Несходовский
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня транзит газа
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