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МирСпорт

/Новости экономики

"Когда никто не ждет": финансист прояснил угрозу глобального кризиса

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В ближайшее время не стоит ждать глобального мирового кризиса, а лишь незначительное замедление экономического роста.

Такое предположение сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в своем финансовом отчете за 2018 год. Он также указал, что риски существуют в первую очередь для стран с развивающимися рынками. По его словам, но даже эти риски будут достаточно скоротечными.

"Самый верный признак того, что в ближайшее время глобального кризиса не будет это то, что сейчас все обсуждают его угрозу. По-настоящему разрушительные кризисы приходят на пике всеобщей эйфории, тогда, когда их никто не ждет", - пояснил Иосуб.

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По его мнению, при этом дальнейший рост ставок в США и вызванное этим продолжение падения американских акций может вызвать бегство от риска в пользу американских гособлигаций. Иосуб подчеркнул, что это может затронуть долговые рынки и рынки акций развивающихся стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние десять лет – S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись резким снижением.

Персона
Вадим Иосуб
Место
Украина
Тег
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
)))для дурачков....гадание
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