Когда Европа возобновит авиаперелеты: гендиректор "Борисполя" спрогнозировал дату

Страны шенгенской зоны намерены возобновить внутриевропейские авиаперевозки со второй половины 2020 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. По его словам, пока неизвестно, планируют ли в ЕС "пускать" своих граждан за пределы шенгена или просто не будут пускать на свою территорию граждан других стран.

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"Мы не знаем, как из карантина будут выходить другие страны. Общаемся с коллегами из шенгенских стран и там пока речь идет о восстановлении внутришенгенских авиаперевозок, может быть, во второй половине года. Хотя Австрия настроена более оптимистично. Если они говорят о внутришенгнеских перевозках, это что значит, что они не будут пускать своих граждан за пределы шенгена и не будут пускать, условно, граждан Украины, на территорию своих стран? Этот вопрос останется открытым", – сказал он.

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Комментируя возобновления авиасообщения Украины с внешним миром, Рябикин заверил, что мало открыть только аэропорт "Борисполь" и снять миграционные ограничения внутри Украины, важно, чтобы мир тоже начал открываться для перевозок.

"Turkish Airlines и АirBaltic настроены на начало июня. МАУ пока не открывает никаких продаж, наверное потому, что понимают ситуацию изнутри страны. Lufthansa, из того, что мы видим из прессы, полноценно заработает с зимней навигации. Но это не значит, что они не будут летать летом. Они как-то будут восстанавливать сеть, поэтапно вводить и открывать новые линии. Как это будет – не знаю", – подытожил Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Рябикин заверил, что аэропорт "Борисполь" функционирует и готов обслуживать коммерческие рейсы в любой момент, но скорее всего, пассажирские перевозки могут запустить со второй половины года.