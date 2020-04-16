Главная Новости
16 апреля • обновлено в 17:57
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Когда Европа возобновит авиаперелеты: гендиректор "Борисполя" спрогнозировал дату

2.4т
Читать материал на украинском

Страны шенгенской зоны намерены возобновить внутриевропейские авиаперевозки со второй половины 2020 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. По его словам, пока неизвестно, планируют ли в ЕС "пускать" своих граждан за пределы шенгена или просто не будут пускать на свою территорию граждан других стран.

Улететь из Украины можно будет к осени. Рейсы восстановятся в 2021 году – эксклюзив

"Мы не знаем, как из карантина будут выходить другие страны. Общаемся с коллегами из шенгенских стран и там пока речь идет о восстановлении внутришенгенских авиаперевозок, может быть, во второй половине года. Хотя Австрия настроена более оптимистично. Если они говорят о внутришенгнеских перевозках, это что значит, что они не будут пускать своих граждан за пределы шенгена и не будут пускать, условно, граждан Украины, на территорию своих стран? Этот вопрос останется открытым", – сказал он.

Возобновления авиа в ЕС

Возобновления авиа в ЕС

actual.today

Комментируя возобновления авиасообщения Украины с внешним миром, Рябикин заверил, что мало открыть только аэропорт "Борисполь" и снять миграционные ограничения внутри Украины, важно, чтобы мир тоже начал открываться для перевозок.

"Turkish Airlines и АirBaltic настроены на начало июня. МАУ пока не открывает никаких продаж, наверное потому, что понимают ситуацию изнутри страны. Lufthansa, из того, что мы видим из прессы, полноценно заработает с зимней навигации. Но это не значит, что они не будут летать летом. Они как-то будут восстанавливать сеть, поэтапно вводить и открывать новые линии. Как это будет – не знаю", – подытожил Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Рябикин заверил, что аэропорт "Борисполь" функционирует и готов обслуживать коммерческие рейсы в любой момент, но скорее всего, пассажирские перевозки могут запустить со второй половины года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Авиаперелеты Коронавирус
Персона
Павел Рябикин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Зайди на FlightAware и посмотри на Штаты и Украину и поймешь что все это афера!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги