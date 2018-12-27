Когда биткоин пропадет: аналитик рассказал, реально ли вернуть деньги 

Украинцы, которые инвестируют деньги в биткоин, после возможных хакерских атак или обвала валюты вернуть средства не смогут.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как поясняет доктор юридических наук, советник Dega Partners Руслан Чернолуцкий, все операции по покупке или продаже криптовалют официально не разрешены. Отсутствует и судебная практика в этой сфере. То есть, если на биржу произведут хакерскую атаку или же деньги "исчезнут", привлекать за это будет некого.

"Можно обратиться в киберполицию либо СБУ, которая контролирует интернет — различные сомнительные операции, но конкретных статей, которые бы регулировали подобного рода операции, нет. Поэтому я считаю, что и шансов вернуть эти деньги, или найти виновных — определить портрет нарушителя будет крайне сложно", — поясняет доктор юридических наук.

Курс биткоина

Отметим, потери украинцев после падения рынка криптовалют оцениваются международной компанией Citi в $1,7 млрд. Если разделить на всех владельцев криптовалют, сумма получится достаточно крупной — около $17 тыс. Правда, эти деньги можно оценивать, как упущенную выгоду, а не реально потерянные средства.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.