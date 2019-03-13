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Кофе, шоколад и вино оказались под угрозой исчезновения: что произошло

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Кофе, шоколад, вино и оливковое масло оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата в разных странах мира.

В частности, итальянские фермеры уже говорят, что у них заканчивается оливковое масло, сообщает "BBC Украина".

В плохих урожаях оливок они обвиняют экстремальную погоду. В последние годы Европа испытывает крайне горячую и холодную погоду. Ученые связывают это с изменениями климата через человеческую деятельность.

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Шоколад тоже под угрозой – производство какао падает. Из-за потепления изменяются территории для выращивания бобов. По оценкам ученых, 80% кофейных территорий в Южной и Центральной Америке станут непригодными к 2050 году.

Глобальное потепление также делает традиционные винные регионы Франции, Чили и Австралии слишком жаркими для производства.

Кофе, шоколад и вино оказались под угрозой исчезновения: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Вашингтона в Сиэтле выяснили, что глобальное потепление вызовет массовый голод не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю.

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