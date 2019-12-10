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10 декабря • обновлено в 05:59
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"Кое-кто оборзел": Цимбалюк жестко ответил Медведеву из-за газа для Украины

3.3т
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Журналист Роман Цимбалюк жестко отреагировал на заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева касательно поставок газа в Украину.

В частности, глава российского правительства пожаловался, что Украина не берет сырье напрямую у РФ , а закупает через реверсные поставки.

"А я вам напомню почему. Потому что кое-кто немножечко оборзел", – отметил Цимбалюк на своем YouTube-канале.

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Журналист акцентировал внимание на том, что во время прямых поставок Россия продавала Украине газ по самым высоким ценам в Европе.

"До того момента, пока поставки и закупки газа напрямую не были остановлены – нам еще эти "небратишки" толкали сырье по самым высоким ценам в Европе. А теперь надувают щеки и обижаются", – резюмировал Цимбалюк.

Глава российского правительства пожаловался, что Украина не покупает сырье напрямую у РФ

Глава российского правительства пожаловался, что Украина не покупает сырье напрямую у РФ

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Дмитрий Медведев Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Пожаловался? Точно? "Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту" - как ни пытаются cвиныe "журналисты" натянуть перемогу на глобус Украины - зрада зрадой от этого быть не перестает.
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Хо Хол
Хо Хол
Интересно, что же ответит Цымбалюку Медведев. А, точно, он же даже не в курсе существования этого лопoyxого имбeцилa.
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