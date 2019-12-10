"Кое-кто оборзел": Цимбалюк жестко ответил Медведеву из-за газа для Украины

Журналист Роман Цимбалюк жестко отреагировал на заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева касательно поставок газа в Украину.

В частности, глава российского правительства пожаловался, что Украина не берет сырье напрямую у РФ , а закупает через реверсные поставки.

"А я вам напомню почему. Потому что кое-кто немножечко оборзел", – отметил Цимбалюк на своем YouTube-канале.

Журналист акцентировал внимание на том, что во время прямых поставок Россия продавала Украине газ по самым высоким ценам в Европе.

"До того момента, пока поставки и закупки газа напрямую не были остановлены – нам еще эти "небратишки" толкали сырье по самым высоким ценам в Европе. А теперь надувают щеки и обижаются", – резюмировал Цимбалюк.

Глава российского правительства пожаловался, что Украина не покупает сырье напрямую у РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!