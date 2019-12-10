"Кое-кто оборзел": Цимбалюк жестко ответил Медведеву из-за газа для Украины

Журналист Роман Цимбалюк жестко отреагировал на заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева касательно поставок газа в Украину.
В частности, глава российского правительства пожаловался, что Украина не берет сырье напрямую у РФ , а закупает через реверсные поставки.
"А я вам напомню почему. Потому что кое-кто немножечко оборзел", – отметил Цимбалюк на своем YouTube-канале.
Журналист акцентировал внимание на том, что во время прямых поставок Россия продавала Украине газ по самым высоким ценам в Европе.
"До того момента, пока поставки и закупки газа напрямую не были остановлены – нам еще эти "небратишки" толкали сырье по самым высоким ценам в Европе. А теперь надувают щеки и обижаются", – резюмировал Цимбалюк.
Глава российского правительства пожаловался, что Украина не покупает сырье напрямую у РФ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
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