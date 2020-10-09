Коболев прояснил причины скандального аудита 'Нафтогаза'

Скандал с аудитом "Нафтогаза" возник по двум причинам: спецобязательства по продаже газа населению по низким ценам и использование международных стандартов бухгалтерской отчетности.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Прямой". По его мнению, в вопросе аудита есть два нюанса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первый аспект – формальный. То, о чем говорится в этих документах, которые я видел, а я не уверен, какие именно документы попали в распоряжение журналистов интернет-изданий, – о том, что "Нафтогаз" не имел права начислять резерв сомнительных долгов. Это очень старая история, она тянется, кажется, с 2016 года – это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли мы не имеем права", – сказал он.

По его словам, по закону НАК обязана пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности.

"Эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв насчитывает на сумму этого резерва компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды", – заявил Коболев.

Второй аспект заключается в накоплении долгов перед компанией различными частными посредниками, которым "Нафтогаз" обязан поставлять продавать газ согласно решению правительства, уточнил глава НАК.

"Так называемое постановление о возложении общественных обязанностей, так называемое PSO (public service obligation). По этому PSO нам задолжали десятки миллиардов гривен. И мы как добросовестная компания, которая выполняет закон Украины, насчитывала этот резерв сомнительных долгов. Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы эти долги в конце концов начать решать, то есть тушить, получив частичную компенсацию от государственного бюджета", – сказал он.

Коболев считает, что настоящей причиной скандала является открытая позиция "Нафтогаза".

"Настоящая причина всего этого шума – это как раз наша открытая позиция, что, смотрите, коллеги, были решения, по которым мы отдавали газ, но за газ не рассчитались, и за него теперь вынужден будет рассчитываться бюджет. Потому что это будет решение правительства от имени государства Украина. И это является главной и единственной причиной всего этого скандала...", – заключил он.

Напомним, 6 октября СМИ сообщили, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения. "В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.

На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".

8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.

Впоследствии Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.