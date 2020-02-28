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28 февраля • обновлено в 14:33
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Коболев рассказал о лжи России и Германии о "Северном потоке-2"

8.8т
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Глава "НАК Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия и Германия сознательно лгали США, что санкции против "Северного потока-2" не повлияют на газопровод.

"За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на "Северный поток-2". Они сознательно лгали", – сообщил Коболев в интервью Die Zeit.

По его словам, санкции против российского газопровода чрезвычайно полезны для энергетической безопасности Европы, поскольку остановят строительство проекта.

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"Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", – резюмировал Коболев.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Санкции против российского газопровода остановят строительство проекта

Санкции против российского газопровода остановят строительство проекта

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Северный поток-2
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года. Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала $5,74 млрд золота против $706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн. Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около $3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).
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фил филька
фил филька
по завершению строительства сп2 у коболева никто не спросит про его просёр. побояться. ибо нерабы - рабы
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ще не народилася та нація яка змогла би перебрихати московію.
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Нациев Сала
Нациев Сала
kiy Valeriy, lавно уже народилась, аж 140тыщ лет назад, из яиц динозавров вылупились протоyкpы!
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