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4 марта • обновлено в 16:51
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Коболев рассказал, как Украина и США окончательно похоронят "Северный поток-2"

41.7т
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Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами и другими партнерами, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода "Северный поток-2".

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США. – Ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", – сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете, передает Укринформ.

По его словам, американская политика в отношении российского газопровода стала одним из важнейших шагов в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", – заявил Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что россияне не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов, однако технические возможности для прокладки труб все же существуют.

"Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", – резюмировал Коболев.

Американская политика в отношении российского газопровода стала одним из важнейших шагов в поддержку энергетической безопасности Украины

Американская политика в отношении российского газопровода стала одним из важнейших шагов в поддержку энергетической безопасности Украины

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
увы,но по.хо.ро.нят Украину,дуракам конечно не понять этого,печально очень
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Петров Игорь
Петров Игорь
...оборжаться можно с этой бензоколонки,ну вот как у них это получается-стоя на коленях, строить такие амбициозные планы...
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Петров Игорь, Я бы на месте рапсовой территории особо не выеживался)) Что, кроме рапса то можете? Польские толчки мыть? Убогиие холопы польских панов.
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Проклятый ахрессор, качай через нас свой газ. Нам твои гроши дюже нужны )) Независимость укров такая внезапная ))
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