Коболев незаконно получил 228 млн грн премии – "слуга народа"

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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  • Государственный аудит "Нафтогаза" показал новые нарушения в работе компании

  • Только на премии Коболева в 2018 году было потрачено 228 млн грн

  • А содержание наблюдательного совета компании обошлось в 53 млн грн, несмотря на то, что его работа была признана неэффективной

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Председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву за 2018 год начислили 228,8 млн грн премии с нарушением законодательства.

Об это сообщила в Telegram народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на результаты резонансного аудита компании, который ранее слили в сеть.

"Государственный аудитор указывает на то, что данные начисления были произведены с нарушением Постановления Кабмина от 19 мая 1999 года #859 в части размеров премирования по итогам работы. 228 млн грн на одного человека. Это больше чем содержание всего наблюдательного совета "Укрзалізниці" вместе взятых", – сказано в сообщении.

Коболев получил 228 млн грн премии

Она отметила, что финансирование набсовета "Нафтогаза" в 2018 году обошлось в 53 млн грн. В частности, 46 млн грн ушло на зарплаты и 7 млн грн направили на возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей.

"Продолжаю читать хоррор-книгу под названием "Государственный аудит НАК "Нафтогаз". Особенно интересна 137 страница. В 2018 году Кабмин и независимый аудитор "Делойт энд Туш ЮСК" признал работу наблюдательного совета и членов правления… неудовлетворительной. Стоимость работы этого неэффективного наблюдательного совета за год достигла 53 млн грн", – отметила нардеп.

Набсовет НАК получил 53 млн грн, но был признан неэффективным

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