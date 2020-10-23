Коболев незаконно получил 228 млн грн премии – "слуга народа"
Государственный аудит "Нафтогаза" показал новые нарушения в работе компании
Только на премии Коболева в 2018 году было потрачено 228 млн грн
А содержание наблюдательного совета компании обошлось в 53 млн грн, несмотря на то, что его работа была признана неэффективной
Председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву за 2018 год начислили 228,8 млн грн премии с нарушением законодательства.
Об это сообщила в Telegram народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк со ссылкой на результаты резонансного аудита компании, который ранее слили в сеть.
"Государственный аудитор указывает на то, что данные начисления были произведены с нарушением Постановления Кабмина от 19 мая 1999 года #859 в части размеров премирования по итогам работы. 228 млн грн на одного человека. Это больше чем содержание всего наблюдательного совета "Укрзалізниці" вместе взятых", – сказано в сообщении.
Она отметила, что финансирование набсовета "Нафтогаза" в 2018 году обошлось в 53 млн грн. В частности, 46 млн грн ушло на зарплаты и 7 млн грн направили на возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей.
"Продолжаю читать хоррор-книгу под названием "Государственный аудит НАК "Нафтогаз". Особенно интересна 137 страница. В 2018 году Кабмин и независимый аудитор "Делойт энд Туш ЮСК" признал работу наблюдательного совета и членов правления… неудовлетворительной. Стоимость работы этого неэффективного наблюдательного совета за год достигла 53 млн грн", – отметила нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.
"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.
На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".
8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.
Впоследствии председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.
Полный текст копии акта ревизии "Нафтогаза" доступен по ссылке.