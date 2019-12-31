Коболев назвал главные победы в новом газовом соглашении с Путиным

Во время переговоров с "Газпромом" о транзите газа из России через газотранспортную систему Украины, у официального Киева была "очень сильная позиция".

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в Facebook. По его словам, благодаря эффективной подготовительной работе сегодня удалось избежать очередного газового кризиса.

Андрей Коболев liga.net

"Это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона заняла действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена ​​и протестирована к долговременной работе в реверсе газотранспортная система (ГТС), своевременные санкции против Северного потока-2, новый стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы", – заявил Коболев.

По его словам, подписание договора о транзите газа является результатом слаженной работы большой команды. При этом Коболев отметил, что в ходе подготовки договора Украина получила от Европейской комиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС и украинского транзитного маршрута в целом.

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