Коболев и Витренко получат $13,9 млн от премий "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев вместе с коммерческим директором Юрием Витренко получат на двоих 13,9 миллиона долларов, предусмотренной компании за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом "Газпромом".

Как говорится в статье "Зеркала Недели", наблюдательный совет решил премировать сотрудников почти на 37 миллионов долларов. Данную сумму распределят между 41 человеком, который "прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата".

"По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долларов). Все, полученные на счет в "Ощадбанке", гривни Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье", - сообщает автор статьи Игорь Маскалевич.

Источник в банке рассказал, что первые 800 тыс. долларов уже отправились к маме.

"Главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 млн грн (6 млн долларов). Оставшуюся часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета остальных "косвенно причастных", что заодно гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять", - говорится в материале.

В свою очередь, оставшаяся часть – 25,6 млн долларов - будет выплачиваться три года "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша". Таким образом, был создан стимул.

"Правда, стимулировать собираются снова преимущественно товарищей Коболева и Витренко. Практической работой заниматься будут другие люди. Причем юристы и за отдельные деньги", – сказано в статье.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долл. долга.

Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях. В свою очередь, украинская компания предложила российскому монополисту вести переговоры.

Кроме того, президент Петр Порошенко рассказал, что в ближайшее время будут арестованы активы "Газпрома" не только в Британии, Нидерландах и Швейцарии, но и в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил выплатить сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде.

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджерам обещали в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности за 2017 год.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение по премированию.