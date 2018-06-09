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Коболев и Витренко получат $13,9 млн от премий "Нафтогаза"

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев вместе с коммерческим директором Юрием Витренко получат на двоих 13,9 миллиона долларов, предусмотренной компании за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом "Газпромом".

Как говорится в статье "Зеркала Недели", наблюдательный совет решил премировать сотрудников почти на 37 миллионов долларов. Данную сумму распределят между 41 человеком, который "прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата".

"По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долларов). Все, полученные на счет в "Ощадбанке", гривни Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье", - сообщает автор статьи Игорь Маскалевич.

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Источник в банке рассказал, что первые 800 тыс. долларов уже отправились к маме.

"Главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 млн грн (6 млн долларов). Оставшуюся часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета остальных "косвенно причастных", что заодно гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять", - говорится в материале.

В свою очередь, оставшаяся часть – 25,6 млн долларов - будет выплачиваться три года "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша". Таким образом, был создан стимул.

"Правда, стимулировать собираются снова преимущественно товарищей Коболева и Витренко. Практической работой заниматься будут другие люди. Причем юристы и за отдельные деньги", – сказано в статье.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долл. долга.

Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях. В свою очередь, украинская компания предложила российскому монополисту вести переговоры.

Кроме того, президент Петр Порошенко рассказал, что в ближайшее время будут арестованы активы "Газпрома" не только в Британии, Нидерландах и Швейцарии, но и в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил выплатить сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде.

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджерам обещали в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности за 2017 год.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение по премированию.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на Обозревателе.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персоны
Андрей КоболевЮрий Витренко
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныГазпром
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