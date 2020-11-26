Кабмин утвердил бюджет-2021 ко второму чтению: главные показатели

Кабинет министров Украины в четверг, 26 ноября, утвердил ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021.

Об этом стало известно по итогам внеочередного заседания правительства. Трансляция велась на YouTube-канале Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль огласил, что показатели доходов и расходов проекта бюджета изменили:

Доходы – 1,92 трлн грн (было 1,071 трлн);

Расходы – 1,328 трлн грн (было 1,350);

Дефицит бюджета – 236 млрд;

Дефицит по отношению к ВВП – 5,5% (было 6%).

Добавим, в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Премьер написал в Telegram, что проект бюджета остается реалистичным к исполнению.

"В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", – заявил Шмыгаль.

Следующий шаг – Кабмин передаст документ в Раду, где с ним ознакомятся нардепы. Потом они должны поддержать документ во втором чтении. По закону бюджет должен быть предоставлен парламенту за 10 дней до голосования.

Таким образом законодательство уже нарушили. Согласно Бюджетному кодексу, полностью рассмотреть документ должны до 1 декабря.

Напомним, 26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекту государственного бюджета на 2021.

"Сегодня ночью (когда в США день) на Грушевского пошел белый дым. МВФ нам "окнул" параметры будущего бюджета. Неделя трудных переговоров закончилась. До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время", – написал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, удалось уладить три главные претензии МВФ: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.

Ранее глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что нардепы должны извиниться перед украинцами и признал, что бюджет страны на 2021 год не примут вовремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября нардепы 275 голосами приняли бюджет страны в первом чтении.

В бюджете Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды, инфраструктуру, медицину и спорт.

Бывшие министры и экономические эксперты заявили, что проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "очень оптимистичного" прогноза роста ВВП, слишком высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.