"Сгниет от жадности": в сети показали заоблачные цены на фрукты в Крыму

В сети появились свежие фотографии из аннексированного Россией Крыма, на которых видно достаточно высокие цены на сезонные фрукты и ягоды.

Снимки опубликовала пользователь RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Евпатория. Кому витаминчиков? Недорого", - написала она.

Судя по фото, килограмм черешни из Бахчисарая продают по 120 рублей (около 55 гривен), персики - по 55 рублей (около 25 грн).

При этом особенно высокая цена на клубнику - 360 рублей (около 170 грн).

В то же время, малину можно приобрести за 380 рублей (180 грн), а голубику - за 520 руб. (250 грн).

"Клубнику походу из мексики привезли, судя по цене", "От жадности все сгниет", - написали в комментариях.

В то же время некоторые отметили, что в прошлом году цены были даже выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты показали бешеные цены на фрукты и ягоды в Крыму.