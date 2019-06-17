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Клубника и черешня по 100 грн: сеть шокировали космические цены в Крыму

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Цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

Так, как пишет "Под прицелом", в соседней Херсонской области килограмм черешни на рынке "Нежданна" обойдется в среднем в 35 гривен, а на симферопольском рынке "Привоз" – от 90 гривен.

За килограмм клубники на Херсонщине придется выложить 25,5 гривен, а в Симферополе – от 50 до 131 гривны.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

RT

Дыня в Крыму стоит в 2 раза дороже (37 гривен против 15), и только арбузы одинаковы по цене – 25 гривен на килограмм.

Цены в Симферополе

Цены в Симферополе

Под прицелом

В Севастополе килограмм клубники обойдется в 95 гривен, а черешни – от 87 до 106 гривен.

В свою очередь российская видеоблогер Алена Бардовская рассказала, что в Ялте клубнику продают за 355 рублей (больше 146 гривен), а черешню за 390 (более 161 гривны). По ее словам, цены на фрукты в курортном городе выше, чем в Москве.

Цены в Ялте

Цены в Ялте

Скрин видео

Цены в Ялте

Цены в Ялте

Скрин видео

При этом с овощами ситуация несколько иная – по ряду позиций цены отличаются не сильно, а лук в Крыму даже немного дешевле, чем на Херсонщине.

Среди овощей существенно дороже материковых крымские помидоры (на 35%) молодая капуста (в 2 раза) и огурцы (в 2,5 раза).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признал, что крупные российские торговые сети не идут на полуостров и не создают возможностей для снижения цен.

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Темы
Аннексия КрымаЦены на продуктыРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЯлта
Теги
ценывидеоНовости Крымаотдых Крым
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Федоров Федор
Федоров Федор
Оboz только сегодня писал про пустые пляжи в Крыму ссылаясь на роксолану втудей и следом выкладывает ролик,где отчётливо видно,что пляжи не пустуют.Фейспалм.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Для жителей Украины это конечно. высокие цены, им не по карману! И любому Грамотному человеку понятно, что цены на рынке (тем более курортном) регулируются СПРОСОМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. Тем более на скоропортящиеся продукты. Ну, а для *особо одарённых* из Украины скажу проще: Раз стоят такие цены - Значит ПОКУПАЮТ по таким ценам!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А я неоднократно и говорил: в Крыму живут лучше и богаче вас!
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леня зе
леня зе
Домохозяйство использует не более 3500 м3 газа за 12 месяцев – платить нужно по 4 руб. 26 коп-цены не шокируют.неАИ-92 стоит 46,47. АИ-95 – 49,27. АИ-95 Премиум – 49,99. Дизель – 48,17. Источник: https://visasam.ru/russia/goroda/benzin-v-krymu.html-не не шокируют
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