Клубника и черешня по 100 грн: сеть шокировали космические цены в Крыму

Цены на фрукты в летний сезон в аннексированном Россией Крыму оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

Так, как пишет "Под прицелом", в соседней Херсонской области килограмм черешни на рынке "Нежданна" обойдется в среднем в 35 гривен, а на симферопольском рынке "Привоз" – от 90 гривен.

За килограмм клубники на Херсонщине придется выложить 25,5 гривен, а в Симферополе – от 50 до 131 гривны.

Иллюстрация. Крым RT

Дыня в Крыму стоит в 2 раза дороже (37 гривен против 15), и только арбузы одинаковы по цене – 25 гривен на килограмм.

Цены в Симферополе Под прицелом

В Севастополе килограмм клубники обойдется в 95 гривен, а черешни – от 87 до 106 гривен.

В свою очередь российская видеоблогер Алена Бардовская рассказала, что в Ялте клубнику продают за 355 рублей (больше 146 гривен), а черешню за 390 (более 161 гривны). По ее словам, цены на фрукты в курортном городе выше, чем в Москве.

Цены в Ялте Скрин видео

Цены в Ялте Скрин видео

При этом с овощами ситуация несколько иная – по ряду позиций цены отличаются не сильно, а лук в Крыму даже немного дешевле, чем на Херсонщине.

Среди овощей существенно дороже материковых крымские помидоры (на 35%) молодая капуста (в 2 раза) и огурцы (в 2,5 раза).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признал, что крупные российские торговые сети не идут на полуостров и не создают возможностей для снижения цен.

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