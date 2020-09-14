Кличко сказал, как в условиях "оранжевой" зоны будет работать транспорт в Киеве

Ограничения, вводимые в Киеве из-за объявления "оранжевого" уровня эпидемической опасности, не повлияют на работу общественного транспорта.

Он будет курсировать по обычному графику и расписанию. Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, 14 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию, который обнародован. Кроме транспорта, движение которого временно изменили из-за ремонтных работ на дорогах", – сказал он.

По его словам, ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев. Информацию об изменении маршрутов можно найти на сайте "Киевпасстранса" и на страницах компании в соцсетях.

Мэр отметил, что общественным транспортом надо пользоваться в случае острой необходимости – чтобы доехать на работу или по делам.

Как сообщал OBOZREVATEL Киев попал в "оранжевую" зону адаптивного карантина в связи с регистрацией за последние семь дней более чем сотни случаев коронавируса на 100 000 населения в сутки. Поэтому с понедельника, 14 сентября, в городе начали действовать новые запреты.