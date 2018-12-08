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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

''Евробляхи'' — на мусор: почему украинцы массово бросают авто

14.8тЧитать материал на украинском

На западных границах Украины как грибы после дождя массово вырастают кладбища брошенных "евроблях". После принятия новых правил растаможки, отечественные водители не придумали ничего лучшего, чем бросать авто, не доезжая до пограничных пунктов.

Как и почему украинцы избавляются от своих машин — разбирался OBOZREVATEL.

Что случилось

Приграничные с Украиной районы страдают от машин на еврономерах. Дело в том, что после вступления в силу закона о “евробляхах”, украинцы начали массово оставлять авто за несколько километров от пограничных пунктов.

Уже известно, что с неудобствами столкнулись жители словацкого села Вубля. Буквально за несколько дней местные жители обнаружили в своих дворах десятки брошенных машин.

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"Идете после обеда по селу и нет ни одной, а утром там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор ", — рассказала журналистам староста села Надежда Серкова.

''Евробляхи'' — на мусор: почему украинцы массово бросают авто

Село Вубля на словацко-украинской границе

Жители села Вубля опасаются экологической катастрофы. Свалка уже насчитывает около 50 автомобилей. Для небольшого населенного пункта этононсенс.

Схожая ситуация происходит и на границе с Польшей. Владельцы евроавто попросту бросают автотранспорт даже на парковках местных супермаркетов, а затем возвращаются домой, в Украину, пешком.

Почему украинцы бросают свои машины

Согласно новым правилам растаможки, у владельцев "еврономеров" есть 90 дней, чтобы по льготному акцизу и без штрафов законно оформить свое транспортное средство. Но как показывает практика, не все владельцы “евроблях” готовы к таким новшествам.

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Как рассказал OBOZREVATEL один из руководителей организации “Авто Евро Сила” Александр Чернявский, украинцам не выгодно перевозить авто через границу, так как сумма налога в отдельных случаях может составить 200% от стоимости.

“Не выгодно, поэтому и оставляют. Иногда сумма выплаты составляет 200%, если авто стоило в Европе две тысячи евро, то заплатить за него нужно четыре”, — пояснил Чернявский.

Смотрите видео на тему

Активисты уверяют: ситуация настолько невыгодная, что люди даже не готовы сдавать авто на запчасти в Украине.

Что говорят в Раде

В Украине подвели итоги первой волны растаможки авто на еврономерах. По данным на 3 декабря 2018 года, в стране растаможили уже 244 автомобиля. Первую же "евробляху" по новым правилам оформили почти за 2 тыс. долларов.

''Евробляхи'' — на мусор: почему украинцы массово бросают авто

Правда, по сравнению с общим количеством "еврономеров" — цифры мизерные. Ранее Государственная фискальная служба уже заявляла, что в режиме временного ввоза находятся 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.

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О проблеме заговорили и отдельные нардепы. Так, народный депутат от “Самопомочі” Татьяна Острикова заявила, если владельцы автомобилей на европейской регистрации не успеют растаможить транспортные средства в льготный период, то комитет по вопросам налоговой и таможенной политики будет ставить вопрос о его продлении.

''Евробляхи'' — на мусор: почему украинцы массово бросают авто

UBR

Правда, перспектив у такого решения немного. В комментарии OBOZREVATEL глава профильного комитета, народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина опровергла такую возможность.

“Информации, что владельцы не могут растаможить авто, нет. В геометрической прогрессии идет процесс каждый день. Чем больше людей будут готовить документы для растаможки, тем лучше. Эти провокационные заявления, которые уже сделала Татьяна Острикова, дают надежду людям еще чуть-чуть повременить, но это неправильно. Более длительный период не будет предусмотрен, ведь есть опыт других стран, где проводили подобные акции. И они не могут быть длительными”, — заявила нам нардеп.

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Косвенно о проблеме с оформлением авто OBOZREVATEL говорил и народный депутат от "Народного фронта" Александр Кирш. Он предположил, если владельцы машин не успеют физически пройти регистрацию, то им будет достаточно отправить письменную форму в органы фискальной службы. А затем уже физически приехать и пройти процедуру.

Учитывая позицию комитета, у владельцев евроавто все также остается время до конца февраля, чтобы законно пройти растаможку.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Авто на еврономерах
Персона
Нина Южанина
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
И многого они этим законом добились, стоимость налога гораздо выше стоимости авто! В итоге 2,700000 х на 500 евро получим чистый доход в казну государства и все довольны, больше миллиарда денег в казне. А так аж 300 сотни машин по две штуки... Писец как подняли экономику страны... Во клоуны, тупо ржу!!! (а пора бы плакать видя как тупо уничтожают народ и народное добро некогда славной страны Украина.)
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Малахов Егор
Малахов Егор
уроды...чтоб вам эти розмытнэння пошли на лекарства.....Аминь !
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Малахов Егор
Малахов Егор
Факторович Фактор, забыл одну детальку.... --- А все ли могут сами поехать и сами выбрать ?????
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Малахов Егор, Ну не хочу я покупать у барыги тачку хуй знает годов и за сумашедшие деньги (хватит 90-ых).Покупаю нормальную,толковую,живую "бляху" из первых рук,плачу по раскладу и имею ...ПРАВИЛЬНО !!!!!. Хорошую машину без посредников-разводил !.
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