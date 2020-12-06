Китайские инвесторы "Мотор Cічі" начали международный арбитраж на $3,5 млрд против Украины

В субботу, 5 декабря, китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд, поскольку квалифицируют действия власти как экспроприацию их инвестиций.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте группы DCH, партнера компании Skyrizon – одного из китайских акционеров "Мотор Січі".

"5 декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно Соглашения между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – говорится на сайте DCH.

Как известно, китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Січі" еще в 2016 году, а также инвестировали более $100 млн в развитие производства. Тем не менее фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-собственник "Мотор Січ", "почетный президент" предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент.

Китайские инвесторы по сей день не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не ведется, по нему нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Попытки различных акционеров "Мотор Січі" оспорить арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводились 3 года, дивиденды не выплачиваются, владельцы акций лишены возможности принимать участие в управлении. По мнению ряда экспертов, существуют основания подозревать коррупционные мотивы блокирования китайским акционерам доступа к предприятию.

В результате 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба в размере $3,5 млрд, зафиксировав тем самым свое намерение обратиться в международный арбитраж. С тех пор состоялось одно заседание Межведомственной рабочей группы под эгидой Министерства юстиции Украины, о результатах которого китайских акционеров не уведомили. Соответственно, доарбитражного урегулирования инвестиционного спора не произошло.

Александр Ярославский, владелец и президент DCH, 26 ноября обратился к президенту Украины, премьер-министру и руководству Верховной Рады с открытым письмом, в котором пишет, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже.

"В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти... И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле. Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности так посчитает и международный арбитражный суд.

Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме".

По информации СМИ, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.