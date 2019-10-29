Китай выдвинул претензию Нефьодову из-за оборудования для таможни

Китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited обвинил главу таможенной службы Украины Максима Нефьодова в распространении недостоверной информации.

В частности, компания утверждает, что поставила и установила все сканирующие системы для таможенных пунктов пропуска, которые закупила Украина, передает "Цензор.НЕТ".

До этого Нефьодов заявил, что вместо семи сканеров было закуплено четыре.

"Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", – отмечал Нефедов.

"Все семь сканирующих систем находятся в рабочем состоянии, что было проверено многочисленными комиссиями, как на местном, так и на государственном уровне. Компания провела обучение сотрудников таможен с выдачей соответствующих сертификатов. Безопасность эксплуатации оборудования подтверждается выводами проверки Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", – говорится в обращении к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой, и.о.главы ГФС Денису Гутенко и главе таможенной службы.

По словам представителей компании, Украина не рассчиталась за сканирующие системы – просроченная задолженность составляет 8,8 млн долларов. При этом штрафные санкции из несвоевременной оплаты уже достигли 9 млн гривен.

В Nuctech Company Limited подчеркнули, что они являются мировым лидером по производству сканирующих систем для проверки грузовых автомобилей и контейнеров.

Ее доля на мировом рынке превышает 40%, и ситуация, которая складывается в Украине, негативно сказывается на имидже компании.

В связи с этим китайский производитель оставляет за собой право "использовать все способы для защиты деловой репутации".

Главу таможенной службы обвинили в распространении недостоверной информации Цензор.НЕТ

Главу таможенной службы обвинили в распространении недостоверной информации Цензор.НЕТ

Главу таможенной службы обвинили в распространении недостоверной информации

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

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