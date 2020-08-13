США могут полностью отрезать Китай от доллара: чем это грозит миру

В Китае выросло опасение по поводу очередного витка финансовой войны с США. Причиной стало усиление напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

Об этом сказано в материале Reuters. Отмечается, что китайские чиновники и экономисты в последние месяцы публично обсуждают худшие сценарии, при которых страна потеряет доступ к расчетам в долларах.

В Пекине считают, что Вашингтон может заморозить или конфисковать часть огромных вложений Китая в госдолг США. Эти опасения привели к новым призывам укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара.

Шуан Дин из Standard Chartered отметил, что угроза финансового "разделения" Китая и США становится "ясной и настоящей".

Аналитики считают, что любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или ответные меры Пекина по продаже крупной части госдолга США могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике.

"Мы должны мысленно подготовиться к тому, что Соединенные Штаты исключат Китай из долларовой системы расчетов", — прояснил ситуацию экономист BOC International Гуань Тао.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2020 года президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в ходе церемонии в Белом доме подписали частичное торговое соглашение.

До этого между странами 18 месяцев длилось противостояние и обмен взаимными ограничениями. Несмотря на подписание торгового соглашения, отношения между США и Китаем через некоторое время снова заметно ухудшились.