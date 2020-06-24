Кисенко назвал импортный паритет - оправданной методикой для энергоресурсов

Применение принципа импортного паритета с учетом стоимости доставки при ценообразовании на энергоресурсы является оправданной методикой.

Об этом заявил советник председателя ГРС и член экспертного совета при Минэнергетики Андрей Кисенко.

"Эта методика показывает абсолютно равные возможности для того, чтобы газотрейдеры заводили газ сюда в Украину. Эта методика себя оправдала", - сказал Кісенко.

Он также отметил, что формула ценообразования на энергоресурсы учитывает стоимость доставки. "Доставка будет считаться в любом случае, я думаю, что она будет считаться отдельно. Будет цена газа как товара и цена доставки", - сказал Кісенко.

Напомним, что цена для населения с февраля 2020 устанавливается по т.н. формуле Амстердам+. Она была введена правительством Алексея Гончарука, а правительство Дениса Шмыгаля утвердил ее в меморандуме с МВФ. Формула предусматривается расчет цены газа для населения на основе котировки биржи TTF в Нидерландах, стоимости доставки газа из Нидерландов и маржи (наценки) украинского поставщика.

Аналогичная формула "Роттердам +" действовала в 2016-2019 гг. для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля вот хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.