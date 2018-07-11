Киеву грозит транспортный коллапс? Метрополитен оказался на грани разорения

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" задолжало крупную сумму средств за 100 вагонов, приобретенных на условиях лизинга.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, на данный момент метрополитен не способен расплатиться по долгам перед поставщиками.

При этом в ходе очередной сессии городского совета было принято решение “О мерах, направленных на обеспечение КП "Киевский метрополитен" бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы”.

Документ не предусматривает возвращения долга метрополитеном компании “Укррослизинг”, а позволяет руководству транспортного предприятия начать переговоры о реструктуризации.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Укррослизинг" выиграла тендер на предоставление "Киевскому метрополитену" вагонов в лизинг в начале 2009 года. Договор с россиянами был заключен тогдашней столичной властью, возглавляемой Леонидом Черновецким.

13 мая 2016 года Хозяйственный суд Киева вынес постановление, в котором запретил КП "Киевский метрополитен" совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро.

Позже суд одобрил апелляцию киевского метро и разрешил использовать вагоны.

Однако в свою очередь высший хозяйственный суд Украины решением от 25 апреля 2017 года обязал коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" оплатить 1 924 млн грн в пользу ООО "Укррослизинг" за 100 вагонов.

С 16 марта 2017 года счета метрополитена были заблокированы по решению суда.