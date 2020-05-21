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21 мая • обновлено в 17:03
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"Киевстар" восстановил работу интернета и рассказал о компенсациях абонентам

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Компания "Киевстар" возобновила работу домашнего интернета после его поломки утром, 21 мая.

Об этом сообщается на странице в Facebook. Отмечается, что причиной стал сбой в работе оборудования.

"По состоянию на 14:00 услуга работает в обычном режиме. Рекомендуем абонентам перезагрузить компьютеры и роутеры для дальнейшей корректной работы. Пользователям "Домашнего Интернета", которые не смогли воспользоваться сервисом, автоматически предоставлено компенсацию в виде нетарифицируемых услуг, о чем они в ближайшее время получат SMS-сообщение", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая с утра у многих пользователей пропал домашний интернет от "Киевстар". Украинцы массово начали требовать от компании компенсацию.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина Киев
Теги
интернет Киевстар
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