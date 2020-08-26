Киевский налоговик, которого задержали на крупной взятке Холодницкому, вышел на свободу

Первый зам начальника управления Налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко с 21 августа находится на свободе. За него внесли залог в размере 42,08 млн грн.

Об этом сообщает телеграм-канал бывшего руководителя Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова "Дон Кихот". 12 июня Ильяшенко задержали сотрудники НАБУ при передаче взятки в размере 6 млн долларов. Из них 5 млн долларов, как утверждают источники OBOZREVATEL, должен был получить глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Миллион Ильяшенко планировал оставить себе. В свою очередь Холодницкий решил не рисковать и сдал налоговика в НАБУ.

За Ильященко заплатили залог t.me/DonUkraine

По данным источников, инициатором был бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, а Ильяшенко, выступал в качестве посредника при передаче денег.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Ильяшенко пытался дать взятку руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства в отношении крупнейшей газодобывающей частной компании Украины Burisma, которой владел Николай Злочевский. Кроме него среди задержанных директор по правовым вопросам Burisma Андрей Кича.

Деньги чиновник передавал Евгению Шевченко, который уже сотрудничал с НАБУ по громким уголовным делам. В машине Ильяшенко нашли миллион долларов, которые, как отмечает журналист, предназначались ему как посреднику.

"Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко проверил и убедился, что обязательство выполнено и передал деньги. Тут и произошло задержание", – рассказал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Винницкой области были задержаны двое сотрудников управления Укртрансбезопасности, которые систематически требовали взятки с грузовых перевозчиков.