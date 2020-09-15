Айтишники заплатили 1,111 млрд грн за киевский отель "Днепр"

Валентина Гембарская Экономика 09:48, 15.09.2020 Обновлено: 10:14, 15.09.2020

Победитель конкурса по приватизации гостиницы "Днепр" выполнил все условия для получения права собственности на актив. В бюджет уже поступило 1,111 млрд грн от его продажи.

Об этом сообщается на странице Фонда госимущества в Facebook.

"Для нашей команды аукцион по продаже гостиницы "Днепр" стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по прозрачным правилам", – заявил председатель фонда Дмитрий Сенниченко.

Отель "Днепр" окончательно продан

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