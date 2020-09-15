Айтишники заплатили 1,111 млрд грн за киевский отель "Днепр"
Победитель конкурса по приватизации гостиницы "Днепр" выполнил все условия для получения права собственности на актив. В бюджет уже поступило 1,111 млрд грн от его продажи.
Об этом сообщается на странице Фонда госимущества в Facebook.
"Для нашей команды аукцион по продаже гостиницы "Днепр" стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по прозрачным правилам", – заявил председатель фонда Дмитрий Сенниченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", победившей в аукционе.
Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" учредил профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.
23 июля стали известно, что победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.
Гостиницы "Днепр" понадобилось бы шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажи.