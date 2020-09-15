Айтишники заплатили 1,111 млрд грн за киевский отель 'Днепр'

Победитель конкурса по приватизации гостиницы "Днепр" выполнил все условия для получения права собственности на актив. В бюджет уже поступило 1,111 млрд грн от его продажи.

Об этом сообщается на странице Фонда госимущества в Facebook.

"Для нашей команды аукцион по продаже гостиницы "Днепр" стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по прозрачным правилам", – заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся