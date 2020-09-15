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Айтишники заплатили 1,111 млрд грн за киевский отель "Днепр"

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
2,1 т.
Айтишники заплатили 1,111 млрд грн за киевский отель 'Днепр'

Победитель конкурса по приватизации гостиницы "Днепр" выполнил все условия для получения права собственности на актив. В бюджет уже поступило 1,111 млрд грн от его продажи.

Об этом сообщается на странице Фонда госимущества в Facebook.

"Для нашей команды аукцион по продаже гостиницы "Днепр" стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по прозрачным правилам", – заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.

Отель "Днепр" окончательно продан

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УкраинаКиевФонд государственного имущества УкраиныДмитрий Сенниченко
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